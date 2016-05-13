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HiFi-Minisystem

FWM210/12

4.3

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Satter, kraftvoller Sound

Erleben Sie dank einer Ausgangsleistung von 140 W RMS eine unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/MP3/WMA-Titel. Dank des USB Direct-Anschlusses können Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe von Ihrem USB-Massenspeicher zu Hause noch erweitern.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Satter, kraftvoller Sound

  • CD, MP3-CD

  • USB Direct

  • UKW

  • 120 W

Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen

Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen

140 W RMS Gesamtausgangsleistung

140 W RMS Gesamtausgangsleistung

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
2
1

13/05/2016

España

España

es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar

osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWM210 Minicadena Hi-Fi verfasst

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20/05/2012

België

België

Leuk product

Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.

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Diese Bewertung wurde für FWM210 Mini-HiFi-systeem verfasst

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14/10/2014

France

France

bon son .deçu lecteur cd

lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWM210 Minichaîne hi-fi verfasst

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