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Eingestellt
Satter, kraftvoller Sound
Erleben Sie dank einer Ausgangsleistung von 140 W RMS eine unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/MP3/WMA-Titel. Dank des USB Direct-Anschlusses können Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe von Ihrem USB-Massenspeicher zu Hause noch erweitern.
CD, MP3-CD
USB Direct
UKW
120 W
RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
david99
13/05/2016
España
es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar
osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM210 Minicadena Hi-Fi verfasst
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Gukke
20/05/2012
België
Leuk product
Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM210 Mini-HiFi-systeem verfasst
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gibus42
14/10/2014
France
bon son .deçu lecteur cd
lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM210 Minichaîne hi-fi verfasst
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