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Eingestellt
Begeistert von Sound
Geben Sie Ihrer Musik den perfekten Klang mit dem HiFi-Minisystem von Philips. Das 2-Wege-Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt für einen satten Sound. Digital Sound Control ermöglicht die Optimierung der Klangeinstellungen für die jeweilige Musikrichtung.
40 W
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
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Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
4.3
von 5
16
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Melina
14/04/2019
Deutschland
Perfekter Klang und sieht toll aus
Der Bass ist Klasse und die Töne hören sich super an!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM154 HiFi-Minisystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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dettysta
19/05/2013
Deutschland
Tolles Produkt
Klein und Fein, eine tolle Anlage zu einem fairen Preis! Kompliment!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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dettysta
19/05/2013
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt
Klein und Fein, eine tolle Anlage zu einem fairen Preis! Kompliment!
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