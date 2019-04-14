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HiFi-Minisystem

FWM154/12

4.3

| (16) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Geben Sie Ihrer Musik den perfekten Klang mit dem HiFi-Minisystem von Philips. Das 2-Wege-Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt für einen satten Sound. Digital Sound Control ermöglicht die Optimierung der Klangeinstellungen für die jeweilige Musikrichtung.

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Begeistert von Sound

  • 40 W

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Autostop-Kassettendeck

Autostop-Kassettendeck

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Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Technische Daten

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4.3

von 5

16

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

14/04/2019

Deutschland

Deutschland

Perfekter Klang und sieht toll aus

Der Bass ist Klasse und die Töne hören sich super an!

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Diese Bewertung wurde für FWM154 HiFi-Minisystem verfasst

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19/05/2013

Deutschland

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Tolles Produkt

Klein und Fein, eine tolle Anlage zu einem fairen Preis! Kompliment!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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19/05/2013

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Tolles Produkt

Klein und Fein, eine tolle Anlage zu einem fairen Preis! Kompliment!

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