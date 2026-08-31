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Eingestellt
FS3BK/00
Voller Bass
Das leichte und kompakte faltbare Design macht diese Kopfhörer zum perfekten Begleiter für unterwegs. Genießen Sie satten Sound dank geschlossenem Akustik-System.
On-Ear
Schwarz
Die 40 mm Treiber wurden speziell für satte Bässe und kräftigen Sound unterwegs entwickelt.
Das kompakte faltbare Design ermöglicht es Ihnen, den Bügel zur einfachen Aufbewahrung mühelos zusammenzufalten.
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