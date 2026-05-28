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SmartPro Active Saugroboter

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SmartPro ActiveSaugroboter

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Das Ersatzset ist mit SmartPro Active-Saugrobotern kompatibel. Es enthält 2 Filter, 1 Paar Bürstenaufsätze und 3 trockene Mop-Tücher, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.

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  • 28 May 2026

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