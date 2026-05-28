Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Alle Serien
SmartPro Active Saugroboter
Eingestellt
Support
FC8068/01
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Das Ersatzset ist mit SmartPro Active-Saugrobotern kompatibel. Es enthält 2 Filter, 1 Paar Bürstenaufsätze und 3 trockene Mop-Tücher, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter