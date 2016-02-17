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Eingestellt
DTM9030/10
Gewaltiger kabelloser Sound
Erleben Sie HiFi-Sound mit den Philips Fidelio Sound Towern. Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® mit aptX und AAC. Geben Sie Ihre CDs oder jeden iPod bzw. jedes iPhone mit Philips DualDock wieder. Erhalten Sie raumfüllenden Sound mit nur zwei Lautsprechern.
Bluetooth® aptX und AAC
Das DualDock verfügt über ein schlankes Design und ermöglicht die Verbindung von Apple-Geräten mit Lightning- oder 30-poligem Anschluss. Es kann bei Bedarf ausgeklappt werden, um auf die Anschlüsse zuzugreifen, und dient gleichzeitig als Halterung für Ihr iPhone/Ihren iPod.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Der Sound Tower bietet Ihnen einen raumfüllenden und mitreißenden Klang in einem schicken und platzsparenden Design. Mit seiner Eleganz und dem modernen Look passt er perfekt in jede Inneneinrichtung.
3.7
von 5
3
Bewertungen
GeoQ
17/02/2016
France
Bien plus qu'une station d'accueil
Le seul produit à ma connaissance qui propose un vrai système audio pour les personnes qui ont beaucoup de musique dématérialisée...mais pas que ! La grande connectique permet de réellement disposer d'un système audio complet (tuner, CD (mange disque avec bon rendu), station d'accueil avec 2 générations compatibles, entrée optique pour brancher le lecteur DVD, etc.) A recommander pour avoir un système complet de bonne qualité et avec un bon rapport qualité/prix Le design classique et discret rend vraiment très bien. La fabrication est bonne. Réglage des basses et du treble appréciable. A espérer, un nouveau modèle peut-être plus puissant (pour les grandes pièces) et intégrant le DAB+.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DTM9030 Station d'accueil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DTM9030 Station d'accueil verfasst
Arno13
03/07/2014
France
Un son énorme
J'ai acheté ces colonnes pour remplacer ma bonne vieille Philips DCM580. Je peux dire que je ne suis pas déçu. Après un petit rôdage des HP le son est génial, des aigus nets, des graves profonds, et les effets stéréo me manquaient cruellement sur mon ancienne colonne. Très complet (j'apprécie le bluetooth et la sortie optique). Le double dock est bien pour mon iPhone 4s pour l'instant, et sera parfait pour mon futur iPhone !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DTM9030 Station d'accueil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DTM9030 Station d'accueil verfasst
mathilde14
13/09/2019
France
Produit très peu fiable
2 ans après l'achat la fonction bluetooth ne fonctionnait plus après de multiples appels auprès de l'assistance téléphonique mon problème n'est toujours pas résolu (sauf si je fais venir un dépanneur à ma charge) - Très très déçue vu le prix...
Diese Bewertung wurde für DTM9030 Station d'accueil verfasst
Diese Bewertung wurde für DTM9030 Station d'accueil verfasst