Nahtlose Integration der djay 2-App

Schließe dein iPad mit der djay 2-iPad-App von Algoriddm an, damit das Mischen auf deinem iPad so einfach wie auf Decks ist. Verwende große Scratch-Räder, Überblendungen und Decksteuerungen, um Mixe aus Songs aus der iPad-Musikbibliothek zu kreieren, oder lass den Automix-Modus die Arbeit erledigen. Die djay 2-App von Algoriddm lässt sich Intuitiv verwenden und verfügt über fortschrittliche Multi-touch-Funktionen zum Mischen. So macht die App das Mischen für jeden zum Kinderspiel, egal ob Anfänger oder Profi.