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Eingestellt

Dockingstation

DS8500/12

4.1

| (20) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Außergewöhnliche Klangqualität und einzigartiger Stil

Der elegante und moderne Philips Dockingstation garantiert beeindruckenden Sound von Ihrem iPhone/iPod dank PureDigital-Technologie. Erleben Sie eine verbesserte Steuerung mit Umgebungssensor und intuitiver Fernbedienung, deren Design an den Lautsprecher angepasst wurde.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Außergewöhnliche Klangqualität und einzigartiger Stil

Digitale Soundverarbeitungstechnologie für optimale Klangklarheit

Digitale Soundverarbeitungstechnologie für optimale Klangklarheit

Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.

Optimales akustisches Volumen für die Anforderungen des Lautsprechers

Das intelligente Sounddesign bietet Ihnen eine optimale Basswiedergabe. Das akustische Volumen, das jedem Mitteltontreiber zugeordnet wird, entspricht optimal den jeweiligen akustischen Anforderungen. Auch niedrige Töne werden tief und klar wiedergegeben für satte und volle Bässe.

Einzigartig geschwungene Rückseite für mehr Eleganz und präzisen Sound

Die klaren Linien und die einzigartig geschwungene Rückseite des Geräts sehen nicht nur hervorragend aus, sie sorgen außerdem für eine effizientere Akustik. Durch die speziell entwickelte geschwungene Rückseite wird die Stabilität des Lautsprechergehäuses erhöht und somit die interne Resonanz drastisch verringert, dadurch wird die Soundwiedergabe klarer und natürlicher. Diese Lautsprecher sehen nicht nur sensationell aus, sie liefern auch einen sensationellen Sound.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

20

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

2

04/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic sound

Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.

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Diese Bewertung wurde für DS8500 docking speaker verfasst

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11/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

HARD TO BEAT!!!

I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!

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Diese Bewertung wurde für DS8500 docking speaker verfasst

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10/12/2013

España

España

Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

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Diese Bewertung wurde für DS8500 altavoz base verfasst

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