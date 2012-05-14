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Eingestellt

Klassisches Micro-Soundsystem

DCM377/12

4.1

| (9) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Genießen Sie dank des Kalotten-Hochtöners auf diesem klassischen Philips Micro System Musik aus verschiedenen Quellen in klarem detailgetreuem Klang. Sie können Ihren iPod/Ihr iPhone abspielen und aufladen und Ihre Musik über die MP3-CD-Wiedergabe, MP3 Link und USB Direct erleben.

Alle Vorteile anzeigen

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Begeistert von Sound

  • Dockingstation für iPhone/iPod

  • 100 W

Kalotten-Hochtöner für detailgetreuen und natürlichen Sound

Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern damit die Soundwiedergabe der Lautsprecher. Sie beeindrucken mit einer harmonischen Mischung störungsfreier und unverfälschter Töne und überzeugen durch detaillierte Sprach- und klare Instrumentalwiedergabe. In Kombination mit Woofern bieten die Hochtöner einen völlig ausgeglichenen Sound.

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

9

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2

14/05/2012

Deutschland

Deutschland

Ein ausgezeichnetes Gerät für´s Büro

Das Micro-Musiksystem DCM377 bietet für kleines Geld alles was das Herz begehrt. Vor Allem einen beachtlichen Klang, bei kleinstem Platzanspruch. Auch eine große Spannbreite von Musikstilen auf iPod/iPhone wird glasklar und wenn gewünscht auch druckvoll aus den kleinen Boxen geblasen. So vergeht der Tag im Büro doppelt so schnell.

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Diese Bewertung wurde für DCM377 Klassisches Micro-Soundsystem verfasst

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26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM377 Classic micro sound system verfasst

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26/01/2012

United Kingdom

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Amazing product

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