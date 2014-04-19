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Eingestellt

Schlankes Micro-Soundsystem

DCM292/12

4.2

| (30) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Mit der schlanken Philips Mini Stereoanlage können Sie nicht nur Inhalte von Ihrem iPhone/iPod wiedergeben, sondern das iPhone bzw. den iPod auch aufladen. Das Gerät ist flach, kann an die Wand montiert werden und passt sich so jeder Inneneinrichtung an. Genießen Sie Musik von CDs, oder schließen Sie Ihren tragbaren Player an den USB Direct- bzw. den MP3 Link-Anschluss an, und genießen Sie ein umfassendes Musikerlebnis.

Alle Vorteile anzeigen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Begeistert von Sound

  • Dockingstation für iPhone/iPod

20 W RMS Gesamtausgangsleistung

20 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dieses System hat eine 20 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Wandmontage für eine flexible Platzierung möglich

Das Philips Audiosystem ist die ideale Kombination aus einem kompakten und vielseitigen Design, das sich perfekt an Ihr Wohnzimmer anpasst. Das Audiosystem sitzt auf einem Standfuß und kann so sicher und bequem auf einem Regal oder Schrank platziert werden. Im Falle einer Wandmontage bleibt die komplette Flexibilität einer freistehenden Standlösung erhalten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

30

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top Sound -tolle Ausstattung

Diese Mini Stereoanlage besticht durch tollen Sound, schönes Design und gute Ausstattung. Idealer täglicher Begleiter im Haushalt mit einfacher Bedienung -einfach gut!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem verfasst

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12/05/2012

Deutschland

Deutschland

Preis / Leistungsverhältnis sehr gut

Einfache Bedienung. Viele Abspielmöglichkeiten Radio, CD, mp3, I-Pod, USB-Anschluss

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Diese Bewertung wurde für DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem verfasst

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24/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM292 Sleek micro sound system verfasst

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