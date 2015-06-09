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Eingestellt

Mini Stereoanlage

DCM2068/12

4.7

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

Hören Sie Ihre tragbare Musik auch zuhause. Dieses Philips Micro-Soundsystem DCM2068/12 verfügt über ein Dock für iPod/iPhone/iPad und einen USB Direct-Anschluss für tragbare Geräte. Egal ob an der Wand oder auf einem Tischfuß befestigt – das System sieht einfach immer sensationell aus.

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Begeistert von Sound

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

  • iPhone 5

  • mit Lightning-Anschluss

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
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09/06/2015

España

España

Verifizierter Käufer

Para mi perfecto

es fácil de usar, el sintonizador de radio es perfecto y el sonido muy bueno, el reproductor de CD va bien, pero yo lo uso básicamente para escuchar la radio.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM2068 Microcadena verfasst

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23/12/2013

España

España

es todo un lujo

La minicadena de philips es totalmente distinto de cualquier minicadena que he tenido en el pasado. Es un avance en el sonido y nos encanta a mi familia y a mi disfrutar de la musica en ella.

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05/06/2013

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswerter Allrounder für Tisch und Wand

Das Philips DCM2068 ist ein Micro System mit allen nötigen und aktuellen Wiedergabequellen. Nach dem Auspacken hat man folgende Teile vor sich: Das Gerät selbst, einen Standfuß, eine Fernbedienung samt Batterie, eine gedruckte Kurzanleitung, ein Netzteil, eine FM Wurfantenne und zu guter Letzt eine Bohrschablone samt Dübel und Schrauben. Am Packungsinhalt kann man schon erkennen, daß das Gerät mit dem Fuß als Standgerät benutzt werden kann, wie auch ohne an die Wand montiert werden kann was den Aufstellungsort sehr flexibel macht. Das Gerät an sich hat eine ansprechende Optik. Das Gerät ist in dezent dunklen Tönen gehalten. Von schwarzem Klavierlack bis hin zu der grauen Stoffbespannung bei den Boxen ergibt sich ein harmonisches Bild was mit Chromzierleisten abgerundet wird. Weitere optische Highlights sind der ausklappbare Lightning-dock welcher bei nichtbenutzen unsichtbar ist, sowie die motorbetriebene CD Abdeckung. Das Gerät ist sehr gut und einfach über die Tasten am Gerät wie auch über die Fernbedienung zu bedienen. Die Quellen USB, CD und Apple Dock lassen sich alle nach dem gleichen Prinzip bedienen. Das Gerät verfügt über folgende Quellen (intern wie externe): * CD: Hier kann man normale Musik CDs abspielen sowie selbst zusammengestellte. Es werden auch CDs mit MP3 und WMA Dateien abgespielt. Titel und Ordner sind getrennt anwählbar. * USB: Hier wurden leider nur FAT und FAT32 Sticks erkannt. NTFS konnten nicht erkannt werden, weshalb ich keine Festplatten probieren konnte. Auch hier werden MP3 und WMA Dateien abgespielt. Titel und Ordner sind ebenfalls getrennt anwählbar. * Apple Lightning Dock: Hier werden nur die aktuellen Modelle von Apple unterstützt welchen den schmalen Lightning Anschluß benutzen. Dafür aber die Gesamt Produktpalette von iPod, iPod nano über iPhone bis hin zum iPad und iPad mini. Eingedockt ist die vorhandene Musik abspielbar und das Apple Gerät wird gleichzeitig geladen. * MP3 Link Über ein 3,5mm Klinkenkabel lassen sich externe MP3 Player anschließen und wiedergeben. Die Steuerung außer der Lautstärke erfolgt aber dann am externen Gerät. * Radio: Der Radio verfügt über RDS und es können 20 Sender sowohl automatisch wie auch manuell abgespeichert werden. Des weiteren verfügt das Gerät über einen Sleep Timer, einen Wecker und eine Uhr die über RDS synchronisiert werden kann. Beim Wecker sei noch erwähnt, das hier zwischen CD, Radio und Apple Dock gewählt werden kann. Es kann auch die jeweilige Maximallautstärke eingestellt werden. Ganz wichtig: Bei wecken selbst wird die Musik langsam eingeblendet von der Lautstärke her. Ebenfalls ist ein Kopfhörer mit 3,5mm Klinke anschließbar. Der Klang der 2x10 Watt Boxen kann mit einem Bass Booster und digitalen Equalizer Kurven nach Belieben angepaßt werden. Im Betrieb verbraucht es 25Watt, im Standby <1 Watt. Fazit: Das Philips DCM2068 ist in meinen Augen ein sehr empfehlenswerter Allrounder. Es sieht schick aus und klingt trotz der kompakten Abmaßen sehr gut. Einstell- und Bedienmöglichkeiten sind ebenfalls sehr gut. Auch die wahlweise Stand- oder Wandmontage sind ein Pluspunkt. Die Auswahl der abspielbaren Quellen lassen ebenfalls keine Wünsche offen. Einzigster Minuspunkt den ich erkennen konnte, ist das nicht erkennen von NTFS formatierten Medien.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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