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Abtropfschale
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CP1138
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Diese Abtropfschale fängt Wasserrückstände von Ihrem Gerät auf. Sie lässt sich leicht entfernen und reinigen. Kompatibel mit der PHILIPS 3000 und PHILIPS 4000
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