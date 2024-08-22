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Handbücher und Dokumentation

Diese Abtropfschale fängt Wasserrückstände von Ihrem Gerät auf. Sie lässt sich leicht entfernen und reinigen. Kompatibel mit der PHILIPS 3000 und PHILIPS 4000

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  • 22 August 2024

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