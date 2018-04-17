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Eingestellt
HiFi-Stereosound für Ihr Zuhause
Geben Sie Musik über Ihr Smartphone wieder, streamen Sie Ihre Musikbibliothek über Bluetooth, und geben Sie MP3-CDs auf diesem kompakten, All-in-One-Musiksystem von Philips wieder. Stellen Sie dank DAB+- und UKW-Kompatibilität Ihre Lieblingsradiosendungen ein.
Bluetooth
mit MULTIPAIR
DAB+
Nachdem Ihr Smart-Gerät angeschlossen wurde, kann das Philips Musiksystem mithilfe der Bluetooth-Funktion Ihres Smart-Geräts aus dem Standby-Modus eingeschaltet werden. Dadurch wird ebenfalls die Bluetooth-Quelle aktiviert, sodass Sie jederzeit schnell und einfach Musik streamen können.
Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil. Dieses kompakte Set passt dank des schlanken Designs und der kompakten Größe in jeden Raum.
Der USB-Anschluss ist für mehr als nur die Musikwiedergabe geeignet. Das intelligente USB-Energiemanagementsystem ermöglicht einen Schnell-Ladestrom mit 2 A, damit Sie Ihr Smart-Gerät schnell aufladen können, wenn sich das Musiksystem im Standby-Modus befindet.
4.5
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Rubie
17/04/2018
Deutschland
Wie schon immer: Ein super Philips Design
Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2670 Mini-Stereoanlage verfasst
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BjarneBo
09/09/2018
Danmark
Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT
God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!
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Diese Bewertung wurde für BTB2670 Mikromusiksystem verfasst
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Feufeu80
27/02/2018
France
Satisfait
Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2670 Microchaîne verfasst
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