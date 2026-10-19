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Eingestellt
BT2200R/00
Der passende Lautsprecher für Ihre Abenteuer
Dieser kabellose tragbare Lautsprecher ist robust und wasserfest und kann daher überall hin mitgenommen werden. Egal ob nach drinnen oder draußen, nach oben oder unten, bei Regen oder bei Sonnenschein – er ist äußerst widerstandsfähig und bietet kräftigen Sound.
Bluetooth®
Integriertes Mikrofon für Anrufe
wiederaufladbarer Akku
Robustes, wasserfestes und fließendes Design, speziell für den Außenbereich
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