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Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT2200A/00

Der passende Lautsprecher für Ihre Abenteuer

Dieser kabellose tragbare Lautsprecher ist robust und wasserfest und kann daher überall hin mitgenommen werden. Egal ob nach drinnen oder draußen, nach oben oder unten, bei Regen oder bei Sonnenschein – er ist äußerst widerstandsfähig und bietet kräftigen Sound.

Alle Vorteile anzeigen

Der passende Lautsprecher für Ihre Abenteuer

  • Bluetooth®

  • Integriertes Mikrofon für Anrufe

  • wiederaufladbarer Akku

Fortschrittliche Audioleistung in einem robusten Design

Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es großartig.

Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

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