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Eingestellt
2.200 W
AC-Motor
95 km/h
Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.
Der Philips DryCare Pro Haartrockner verfügt über ein leichtes und kompaktes Design für eine bequeme Verwendung. Der Griff ist ergonomisch geformt und somit einfach zu greifen und zu halten.
Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.
4.5
von 5
123
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Schildi
22/05/2019
Deutschland
Super Prudukt
Als ausgebildeter Friseur bin ich komplett begeistert. Ich habe den Philips DryCare Pro Haartrockner täglich im Einsatz. Nach dem Haarewaschen, super schnelle Trocknung, ohne die Haarstruktur anzugreifen. Zwischendurch um die Haare im trockenem Zustand frühmorgens in Form zu bringen, einfach super schnell und einfach. Selbst dabei werden die Haare bei sachgerechter Anwendung nicht geschädigt. Produkt sehr empfehlenswert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner verfasst
Pitta20
08/03/2018
Deutschland
Der Föhn hat Kraft!!!!
Das Gerät liegt sehr gut in der Hand und hat einen sehr starken Motor. Selbst lange Haare sind im Handumdrehen trocken. Sehr empfehlenswert auch zum Haarstyling!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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chevyz26
06/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Philips DryCare Pro Haartrockner BHD176/00 2200 W, AC-Motor, 95 km/h
würde dieses produkt jederzeit wieder kaufen, sehr gute handhabung trocknet die haare in kürzester zeit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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