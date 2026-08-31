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Eingestellt

StyleCareSublime Ends Lockenstab

BHB868/00

Lassen Sie Ihre Locken erstrahlen

Der Sublime Ends Curler ist unser erster Lockenstab, der für den Schutz der empfindlichen Haarspitzen beim Stylen entwickelt wurde. Dank unserer erstklassigen SplitStop-Technologie können Sie unbekümmert weiche Locken stylen und im Rampenlicht glänzen!

Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 95 % weniger Spliss*

Lassen Sie Ihre Locken erstrahlen

  • Großer 32 mm Lockenstab

  • SplitStop-Technologie

  • Keratinveredelung

  • Digitale Temperatureinstellungen

SplitStop-Technologie für ultimative Vorbeugung gegen Spliss

SplitStop-Technologie für ultimative Vorbeugung gegen Spliss

Unser Geheimnis zur ultimativen Vermeidung von Spliss ist die neue SplitStop-Technologie. Es ist eine einzigartige Kombination aus optimierter Wärmeleistung und minimaler Reibung, um die Gesundheit Ihres Haares von der Wurzel bis zu den Spitzen zu achten. Es gibt keine plötzlichen Temperaturänderungen, sodass während des Stylens eine optimale Wärme konstant und gleichmäßig entlang des Stabs abgegeben wird. Der Stab ist mit glatter Keramik beschichtet, um die Zugkräfte auf Haarsträhnen zu reduzieren. Kreieren Sie perfekte Locken mit gesünderen und lebendigeren Spitzen.

Keratinveredelung für bessere Pflege

Keratinveredelung für bessere Pflege

Keratin ist das Hauptkriterium für starkes, gesundes, wunderschönes Haar. Das Keramik wurde mit Keratin angereichert und sorgt somit für eine noch bessere Pflege für Ihr Haar.

8 digitale Temperatureinstellungen für absolute Kontrolle

Durch das digitale Display mit 8 Temperatureinstellungen können Sie die Temperatur Ihrem Haartyp ganz individuell anpassen und somit Haarschäden vorbeugen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. nach Simulation einer zweijährigen Verwendung des Lockenstabs mit 180 °C bei durchschnittlichem, splissfreiem Haar eines Europäers