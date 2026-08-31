SplitStop-Technologie für ultimative Vorbeugung gegen Spliss

Unser Geheimnis zur ultimativen Vermeidung von Spliss ist die neue SplitStop-Technologie. Es ist eine einzigartige Kombination aus optimierter Wärmeleistung und minimaler Reibung, um die Gesundheit Ihres Haares von der Wurzel bis zu den Spitzen zu achten. Es gibt keine plötzlichen Temperaturänderungen, sodass während des Stylens eine optimale Wärme konstant und gleichmäßig entlang des Stabs abgegeben wird. Der Stab ist mit glatter Keramik beschichtet, um die Zugkräfte auf Haarsträhnen zu reduzieren. Kreieren Sie perfekte Locken mit gesünderen und lebendigeren Spitzen.