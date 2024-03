Beeindrucken und fesseln Sie Ihr Publikum

Vermitteln Sie Ihre Botschaft mit diesem eleganten 165 cm (65") LCD-Display in anspruchsvollsten Anwendungen. Ob Sie es in einer Netzwerkumgebung, einer geteilten Matrix oder als Einzeldisplay in öffentlichen Bereichen verwenden, Ihr Publikum wird auf jeden Fall beeindruckt sein. Alle Vorteile ansehen