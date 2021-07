Erweiterte Farbkalibrierung

Stellen Sie dank unseres fortschrittlichen Farbkalibrierungstools eine einheitliche Farbe bei allen in Ihrem Netzwerk installierten Displays. Dieses Tool passt alle Displays in Ihrer Signage-Anwendung an, um die ultimative Farbkonsistenz sicherzustellen und Ihrem Publikum ein erinnerungswürdiges visuelles Erlebnis zu bieten.