Monitor anschließen und mit DLNA teilen

Sie können Inhalte von Ihrem mobilen Gerät oder dem Media Player einfach über den Monitor mit allen DLNA-kompatiblen Mediengeräten teilen und streamen. Verbinden Sie die Monitore mit einem Ethernet-Kabel und verwalten Sie Ihre Inhalte in Ihrem Netzwerk in Echtzeit. Schließen Sie einfach Ihren Monitor an und beginnen Sie mit dem Teilen.