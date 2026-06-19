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Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ100R/12

Genießen Sie Ihre Musik überall
Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.
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  • Rot

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

UKW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

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CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Technische Daten

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