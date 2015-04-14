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Eingestellt

Dockingstation mit Bluetooth®

AD385/12

3.7

| (3) Bewertungen

Genießen Sie kabellos Musik von Ihrem iPhone 5

Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – der Dockinglautsprecher AD385 bietet kristallklaren Sound, der den Raum gleichmäßig ausfüllt. Er ist über den Lightning-Anschluss kompatibel mit iPhone 5/dem aktuellsten iPod, unterstützt Bluetooth und verfügt über einen wiederaufladbaren Akku für kabellose Musikwiedergabe.

Alle Vorteile anzeigen

mit dieser Dockingstation

Genießen Sie kabellos Musik von Ihrem iPhone 5

  • Bluetooth®

  • mit Lightning-Anschluss

  • für iPod/iPhone

  • 8 W, Akku

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

3

Bewertungen

4
3
2

14/04/2015

Norge

Norge

Kjempe grei høytaler med dokkingstasjon for iPhone 5s

Kjøpte denne fordi vi har han en Iphone 5s med lightning kontakt og for å få bedre lyd ut av mobilen, trådløst. Dette funket kjempe enkelt, musikken strømmet ut av høyttaleren etter kun få minutter etter ut pakket fra esken. Veldig brukervennlig og greit der. Men denne høyttaleren skulle brukes med en bærbar pc også. Og der manglet 3,5 mm lydkabelen som en kobler disse sammen med for å få ut lyd. Enten mangler de i esken eller så blir ikke kabelen levert med. Dette produktet kan så langt anbefales veldig mye :-)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth® verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth® verfasst

07/11/2014

France

France

juste bon.

un bête et méchant dock permettant le sans fil. tres pratique quand on souhaite pouvoir garder son téléphone à porté de main et continuer à l'utiliser normalement. en cas d'appel, la transmission vers le dock s'arrête, et reprend une fois l'appel fini, simple et efficace :) le son y est tres bon pour un appareil de ce gabarit, les basses, et les aigues sont bien présentes. et le son rayonne plutôt bien, il ne souffre pas de la directivité, et c'est un bon point. le contrôle du son depuis le téléphone, tres appréciable aussi. et la prise jack, appréciable aussi pour l'utiliser en simple ampli. bref, personellement, aucuns regrets. c'est un bon produit. du philips comme j'ai toujours apprécié.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AD385 Station d'accueil avec Bluetooth® verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AD385 Station d'accueil avec Bluetooth® verfasst

14/08/2014

France

France

bof bof

très déçu, je viens d'ouvrir le carton (il y a 1 heure) impossible de faire le couplage bluetooth avec le PC ... et en branche directement l'ipod nano, impossible de monter le son autrement avec l'ipod, et le son est très bas !!!! je pense que je vais retourner le produit, car aucun forum ne traite de ces questions, aucune ligne à ce sujet sur le site de Philips non plus, dommage ... par contre je suis à l'écoute si quelqu'un des chez Philips ou autre à une solution.... :-(

Diese Bewertung wurde für AD385 Station d'accueil avec Bluetooth® verfasst

Diese Bewertung wurde für AD385 Station d'accueil avec Bluetooth® verfasst

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