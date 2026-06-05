Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Luftreiniger und Luftbefeuchter
Alle Serien
PureProtect 3200 Series Intelligenter Luftreiniger – Refurbished
Support
AC3220/10R1
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
AC3210/12 user manual AC3220/12 user manual AC3221/13 user manual
PureProtect 3200 SeriesHEPA NanoProtect Filter
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter