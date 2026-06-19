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  • Große Reinigungsleistung. Unglaublich leise.
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Refurbished

PureProtect 3200 SeriesIntelligenter Luftreiniger – Refurbished

AC3220/10R1

Große Reinigungsleistung. Unglaublich leise.
Genieße saubere, sichere Luft zu Hause, jetzt 50 % leiser! Unser Doppellüfter-Design bietet mehr Leistung in kompakter Form, um selbst große Räume in wenigen Minuten zu reinigen. Mit seinem eleganten Design, dem geringen Energieverbrauch und der intelligenten App-Steuerung passt der Luftreiniger perfekt in dein Zuhause.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Erfasst effizient Allergene und Schadstoffe

Große Reinigungsleistung. Unglaublich leise.

  • Reinigt Räume bis zu 135 m²

  • 520 m³/h Luftreinigungskapazität (CADR)

  • HEPA- und Aktivkohlefilter

  • 50 % leisere Luftreinigung

Beeindruckende Leistung bei kleinerer Größe

Beeindruckende Leistung bei kleinerer Größe

Kleinere Größe, höhere Reinigungsgeschwindigkeit (1) dank des innovativen Doppellüfter-Designs. Mit seiner leistungsstarken Filterung von 520 m³/h (CADR) kann er problemlos große Räume von bis zu 135 m² (2) bewältigen und einen Raum von 20 m² in weniger als 6 Minuten (3) reinigen.

3-Schichten-HEPA-Filtersystem erfasst 99,97 % der kleinsten Partikel

3-Schichten-HEPA-Filtersystem erfasst 99,97 % der kleinsten Partikel

Die 3-Schichten-Filterung mit Vor-, NanoProtect HEPA- und Aktivkohlefilter erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (4) – kleiner als das kleinste bekannte Virus!

Leise, selbst bei maximaler Leistung

Leise, selbst bei maximaler Leistung

50 % weniger Lärm durch SilentWings Technologie (1). Inspiriert durch den leisen Flug von Eulen sorgt das Design unseres Luftstromflügels für eine geräuscharme Reinigung von nur 15 dB(A). Selbst bei maximaler Geschwindigkeit ist es leiser als eine normale Unterhaltung (5).

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Im Vergleich zum Vorgängermodell Philips AC3033 (CADR und Geräuschentwicklung)

  2. (2) CADR getestet gemäß GB/T 18801-2022. Geeigneter Reinigungsbereich nach Standard NRCC-54013 berechnet.

  3. (3) Berechnet: Raum mit 48 m³, CADR: 520 m³/h

  4. (4) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA

  5. (5) Schalldruck, IEC 60704, bei 1,5 m. Normale Unterhaltung: 60 dB.

  6. (6) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet mit Hausstaubmilben, Birkenpollen und Katzenallergenen gemäß SOP 350.003 des österreichischen Forschungsinstituts für Chemie und Technik

  7. (7) Allergische Rhinitis und ihre Auswirkungen auf Asthma (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, ARIA) 2008, Autor J. Bousquet und ca. 50 weitere, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  8. (8) Mikrobenreduktionstest von Airmid Healthgroup Ltd. mit Influenza (H1N1) in einer 28,5 m³ großen Testkammer im Turbomodus für 30–40 Min.

  9. (9) Getestet gemäß GB 21551.3-2010 mit S. albus, 30-m³-Kammer, Turbomodus für 1 Std., unabhängiges Testlabor

  10. (10) Mikrobenreduktionstest durch Antimikrop mit SARS-CoV-2 in einer 30 m³ großen Testkammer im Turbomodus für 1 Std.

  11. (11) Externer Labortest nach GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO₂: 30 m³ Raum, Turbomodus für 1 Std.

  12. (12) Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.