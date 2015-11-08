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Eingestellt
7FF3FPW/00
Erinnerungen teilen
Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC gespeichert? Mit dem Philips PhotoFrame™ können Sie Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen – dank der einfachen Anzeige von Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.
17,8 cm (7") LCD
Seitenverhältnis 16:9
Ein USB-Anschluss ermöglicht die einfache Anzeige und Weitergabe der auf USB-Flashlaufwerken gespeicherten Fotos.
Ein Diashoweffekt zur Anzeige von Fotos als Collage, die automatisch und zufällig aus verschiedenen Fotos zusammengesetzt wird, um unschöne Ränder zu vermeiden, die durch Fotos entstehen könnten, die kleiner als der Bildschirm sind.
RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
1.0
von 5
2
Bewertungen
jackymicheldu70
08/11/2015
France
cadre
ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser
Diese Bewertung wurde für 8FF3FPW Cadre Photo verfasst
Diese Bewertung wurde für 8FF3FPW Cadre Photo verfasst
Henja
16/06/2013
Nederland
het apparaat geeft een beperkt beeld
Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.
Diese Bewertung wurde für 6FF3FPW PhotoFrame verfasst
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