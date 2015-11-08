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PhotoFrame

7FF3FPW/00

1

| (2) Bewertungen

Erinnerungen teilen

Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC gespeichert? Mit dem Philips PhotoFrame™ können Sie Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen – dank der einfachen Anzeige von Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.

Alle Vorteile anzeigen

Erinnerungen teilen

  • 17,8 cm (7") LCD

  • Seitenverhältnis 16:9

Zeigen Sie Fotos von USB-Flashlaufwerken ohne PC an

Ein USB-Anschluss ermöglicht die einfache Anzeige und Weitergabe der auf USB-Flashlaufwerken gespeicherten Fotos.

Mehr Abwechslung mit Collagen: Mehrere Fotos in einer Ansicht anzeigen

Ein Diashoweffekt zur Anzeige von Fotos als Collage, die automatisch und zufällig aus verschiedenen Fotos zusammengesetzt wird, um unschöne Ränder zu vermeiden, die durch Fotos entstehen könnten, die kleiner als der Bildschirm sind.

Mit RadiantColor frischen Sie Ihre Erinnerungen auf

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

Technische Daten

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1.0

von 5

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Bewertungen

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08/11/2015

France

France

cadre

ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser

Diese Bewertung wurde für 8FF3FPW Cadre Photo verfasst

Diese Bewertung wurde für 8FF3FPW Cadre Photo verfasst

16/06/2013

Nederland

Nederland

het apparaat geeft een beperkt beeld

Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.

Diese Bewertung wurde für 6FF3FPW PhotoFrame verfasst

Diese Bewertung wurde für 6FF3FPW PhotoFrame verfasst

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