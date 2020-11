Problemlose Konferenzen mit FailOver

Vereinfachen Sie mit FailOver Ihre Präsentationen und Videokonferenzen. Wenn ein Besprechungs- oder Konferenzraum nicht in Gebrauch ist, können Sie im Hintergrund Inhalte aus einer beliebigen Eingangsquelle wiedergeben. Sobald die Konferenz beginnt und Sie eine Präsentation oder Ihren Bildschirm freigeben müssen, schließen Sie einfach Ihren Computer an. Die Anzeige wechselt automatisch den Eingang und zeigt die Inhalte Ihres Bildschirms an, ganz ohne manuelles Umschalten.