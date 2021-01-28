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7800 seriesUltraflacher 4K UHD LED Android TV

49PUS7803/12

4

| (137) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Ultraflacher 4K UHD LED Android TV

Elegantes Design aus authentischen Materialien. Erleben Sie spektakuläre 4K-Auflösung auf dem ultradünnen Philips 7800. Dank unserer P5 Bildverarbeitungs-Engine streamen Sie Ihre Lieblingsshow in verbesserter Bildqualität.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit 3-seitigem Ambilight

Ultraflacher 4K UHD LED Android TV

  • 123 cm (49") Fernseher mit Ambilight

  • 1700 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture Engine

Micro Dimming Pro für unglaubliche Kontraste

Micro Dimming Pro für unglaubliche Kontraste

Micro Dimming Pro optimiert Kontraste auf Ihrem Fernseher auf der Basis der Lichtverhältnisse in Ihrer Umgebung. Ein Lichtsensor und spezielle Software analysieren das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen, sodass Sie perfekte Kontraste und Bildqualität für ein wahrhaft lebensechtes visuelles Erlebnis erhalten – Tag und Nacht.

Effektive Soundverarbeitung für kompromisslos klaren Sound

Eine Windböe, ein Blatt, das zu Boden fällt, das Geräusch von Reifen, die eine windige Straße hinunterrasen. Kleine Details erwecken das Bild zum Leben. Die Soundverarbeitung von Philips gibt diese Details, zusammen mit kompromisslos klarem Sound, wieder. Hören Sie alles genau so, wie es der Regisseur beabsichtigte, mit einer Tonmischung wie im Studio, die Original-Audioaufnahmen unterstützt und bei Bedarf den Sound verstärkt. Ein tiefer Bass, klare Dialoge und faszinierende Details sind nur der Anfang.

Entfesseln Sie die Leistung von Quad Core und integriertem Android

Entfesseln Sie die Leistung von Quad Core und integriertem Android

Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

137

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

28/01/2021

Deutschland

Deutschland

Super TV durch Ambilight

Der Fernseher ist in Größe, Bild und Ton sehr gut. Zusammen mit einer Bose-Anlage kommt man sich vor wie im Kino.

Vorteile

Bildqualität und angenehmes Ambilight

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-01-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-01-28

24/12/2020

Deutschland

Deutschland

TOP HDR Fernseher

Hervorragendes Bild, akzeptabler Ton und unkomplizierte Bedienung

Vorteile

Hervorragende Bild und schnelle Reaktionszeiten

Nachteile

Bisher noch keine gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-24

28/08/2020

Deutschland

Deutschland

2Jahre und Top

Habe den TV nun 2Jahre und noch keine Ausfälle. Super Bild und Sound

Vorteile

Bluetooth

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst

Datum der Benutzung 2018-08-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst

Datum der Benutzung 2018-08-28

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  3. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  4. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  5. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  7. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

  8. Bitte beachten Sie, dass Ihre Amazon-Apps möglicherweise nicht immer in Ihrem Land zur Verfügung stehen. (Derzeit funktionieren Amazon-Apps nur in Deutschland, Österreich und Großbritannien)

  9. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.

  10. Der integrierte Google Assistent wird als Software-Update für Android TV-Modelle aus dem Jahr 2018 eingeführt.

  11. Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.

  12. Die Funktionalität ist abhängig von den integrierten ChromeCast Apps und Smart-Geräten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf den entsprechenden Seiten der integrierten ChromeCast Produkte.

  13. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.