Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
49PUS7170/12
Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android
Ultraschnelle Quad Core-Verarbeitung trifft auf ultraschlanke Linien: Der UHD-Fernseher der 7170er Serie mit Android-Leistung sieht so schnittig aus, wie er arbeitet. Ein eleganter silberner Rahmen, Design mit angewinkelten Standfüßen und Ambilight machen Ihr Fernseherlebnis noch intensiver.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB und erweiterbar
Twin-Tuner, DVB-T/T2/C/S/S2
Streiten Sie sich nie wieder darum, was Sie sehen wollen. Mit einem Twin-Tuner auf Ihrem Fernseher können Sie sich Ihre Lieblingsserien und ein Fußballspiel zur gleichen Zeit ansehen. Unsere Dual-Aufnahmefunktion ermöglicht es Ihnen, eine Sendung zu sehen, während Sie eine andere aufnehmen. So können Sie zu jedem späteren Zeitpunkt etwas Großartiges wiedergeben.
Ihr Zuhause repräsentiert Ihren Stil. Unsere Designer haben dezente, elegante Farben und hochwertige Oberflächen, wie glänzendes Chrom, kombiniert und so ein Fernseherdesign geschaffen, das sich nahtlos in Ihre Einrichtung einfügt.
Die Schönheit eines 4K Ultra HD TV zeigt sich in jedem Detail. Philips Pixel Precise Ultra HD konvertiert jedes Bild in beeindruckende UHD-Auflösung auf Ihrem Bildschirm. Genießen Sie flüssige, scharfe Bilder und hervorragende Kontraste. Erleben Sie dunklere Schwarz- und hellere Weißtöne, lebendige Farben und natürliche Hauttöne – jedes Mal und von jeder Quelle.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.5
von 5
90
Bewertungen
Poulin
06/04/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Qualité d'image exelente
Je conseille vivement se téléviseur ambiligth étincelant simple à l'emploie androïde fonctionne très bien
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™ verfasst
Hokke
12/10/2016
Suomi
Verifizierter Käufer
Huippu kuvanlaatu ja toiminnot
Hyvä kuvanlaatu, helppokäyttöinen tv.Pidän kauko-ohjaimesta, helppo kirjoittaa, kun on kunnon näppis. Pidän taustavslosta. Tyytyväinen valintaan.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj. verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj. verfasst
polo76480
12/08/2016
France
Produit au TOP
Après une première frayeur sur un appareil qui fonctionnait mal et que la FNAC m'a remboursé, j'ai repris le même et j'en suis absolument ravi. Tout fonctionne parfaitement ! l'image est magnifique sans réglage particulier, l'Ambiligth, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire, le son est net de qualité et bien défini. Pour info, sur le précédant défectueux, le petit bouton de secours sur l'arrière de l'appareil ne fonctionnait pas et n'affichait pas les 4 logos sur l'écran.... Bref, n'hésitez pas à investir sur ce Philisp 55pus7000 Surtout au prix fait par la Fnac ! Pour ma part le prochain sera le même en 65" .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™ verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.