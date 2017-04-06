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Eingestellt

7000 seriesUltraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™

49PUS7170/12

2.5

| (90) Bewertungen

Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android

Ultraschnelle Quad Core-Verarbeitung trifft auf ultraschlanke Linien: Der UHD-Fernseher der 7170er Serie mit Android-Leistung sieht so schnittig aus, wie er arbeitet. Ein eleganter silberner Rahmen, Design mit angewinkelten Standfüßen und Ambilight machen Ihr Fernseherlebnis noch intensiver.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit 3-seitigem Ambilight

Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB und erweiterbar

  • Twin-Tuner, DVB-T/T2/C/S/S2

Dank Twin Tuner können Sie mehr als nur ein Programm ansehen oder aufnehmen

Dank Twin Tuner können Sie mehr als nur ein Programm ansehen oder aufnehmen

Streiten Sie sich nie wieder darum, was Sie sehen wollen. Mit einem Twin-Tuner auf Ihrem Fernseher können Sie sich Ihre Lieblingsserien und ein Fußballspiel zur gleichen Zeit ansehen. Unsere Dual-Aufnahmefunktion ermöglicht es Ihnen, eine Sendung zu sehen, während Sie eine andere aufnehmen. So können Sie zu jedem späteren Zeitpunkt etwas Großartiges wiedergeben.

Edles Design – Fernseher mit optimaler Leistung und optimalem Aussehen

Ihr Zuhause repräsentiert Ihren Stil. Unsere Designer haben dezente, elegante Farben und hochwertige Oberflächen, wie glänzendes Chrom, kombiniert und so ein Fernseherdesign geschaffen, das sich nahtlos in Ihre Einrichtung einfügt.

Pixel Precise Ultra HD: entdecken Sie lebendige UHD-Bildqualität

Die Schönheit eines 4K Ultra HD TV zeigt sich in jedem Detail. Philips Pixel Precise Ultra HD konvertiert jedes Bild in beeindruckende UHD-Auflösung auf Ihrem Bildschirm. Genießen Sie flüssige, scharfe Bilder und hervorragende Kontraste. Erleben Sie dunklere Schwarz- und hellere Weißtöne, lebendige Farben und natürliche Hauttöne – jedes Mal und von jeder Quelle.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.5

von 5

90

Bewertungen

06/04/2017

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Qualité d'image exelente

Je conseille vivement se téléviseur ambiligth étincelant simple à l'emploie androïde fonctionne très bien

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™ verfasst

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Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™ verfasst

12/10/2016

Suomi

Suomi

Verifizierter Käufer

Huippu kuvanlaatu ja toiminnot

Hyvä kuvanlaatu, helppokäyttöinen tv.Pidän kauko-ohjaimesta, helppo kirjoittaa, kun on kunnon näppis. Pidän taustavslosta. Tyytyväinen valintaan.

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Diese Bewertung wurde für 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj. verfasst

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Diese Bewertung wurde für 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj. verfasst

12/08/2016

France

France

Produit au TOP

Après une première frayeur sur un appareil qui fonctionnait mal et que la FNAC m'a remboursé, j'ai repris le même et j'en suis absolument ravi. Tout fonctionne parfaitement ! l'image est magnifique sans réglage particulier, l'Ambiligth, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire, le son est net de qualité et bien défini. Pour info, sur le précédant défectueux, le petit bouton de secours sur l'arrière de l'appareil ne fonctionnait pas et n'affichait pas les 4 logos sur l'écran.... Bref, n'hésitez pas à investir sur ce Philisp 55pus7000 Surtout au prix fait par la Fnac ! Pour ma part le prochain sera le même en 65" .

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Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.

  2. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  3. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  4. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  5. Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.

  6. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  7. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  8. Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.

  9. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  11. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.