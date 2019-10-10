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Eingestellt
43PFT5503/12
Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Einfachste Bedienung für große Bildschirme. Der Philips 5500 bietet Ihnen Full-HD-Auflösung, klaren Sound und ein großartiges Fernseherlebnis – einfach einstecken und im Handumdrehen Ihre Shows, Filme und Spiele genießen.
108 cm (43")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
Unser neuer Stick-Standfuß verändert den Platz unter Ihrem Fernseher, wo sich normalerweise der Standfuß befindet, sodass Sie ein noch intensiveres Fernseherlebnis erhalten. Ein Fernseher mit stabilem Stand und der Zukunft im Visier.
4.0
von 5
15
Bewertungen
Michał
10/10/2019
United Kingdom
Great simple TV
Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV verfasst
Filynn
05/04/2019
United Kingdom
A good looking TV
b only thing I would say about this TV is that I think the sound quality could be better .Otherwise a super picture and great display.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV verfasst
Huttelihut
13/08/2020
Danmark
Fungerer
Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-13
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.