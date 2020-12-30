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Eingestellt
Flacher Full HD LED TV powered by Android
Bietet mehr als gutes Aussehen: der Full HD-Fernseher der 6500er Serie mit der Leistung von Android. Perfect Pixel HD-Engine für brillante Bilder sowie Ambilight, ein modernes Design und echte Materialien lassen Sie Fernsehen neu erleben.
102 cm (40")
Full HD LED TV
Dual Core, 8 GB und erweiterbar
DVB-T/C/S/S2
Mit Android auf Ihrem Smart TV profitieren Sie von einem schnellen Prozessor und einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Ihr Fenster zu einer Welt unendlicher Möglichkeiten: von Google Play™ über Netflix bis hin zu einem Internetbrowser und vieles mehr. Das Menü ermöglicht die einfache Navigation mit Direktverbindungen zu Ihren Favoriten.
Sie lieben Filme, aber erwarten die bestmögliche Bildqualität. Perfect Natural Motion ist unsere preisgekrönte Technologie zur Bewegungsverbesserung, die Ruckeln verringert und Ihnen ultimativ flüssige Bilder bietet. Filme werden mit einer Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. PNM vervierfacht die Anzahl der Bilder auf 100 Bewegungswechsel pro Sekunde. Dies verhindert Ruckeln, damit Sie ganz gestochen scharfe, flüssige Bilder genießen können.
Das moderne Design fügt sich nahtlos in Ihre Einrichtung ein, damit Ihr Fernseher auch ausgeschaltet noch ein Blickfang ist.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.4
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Mawilm
30/12/2020
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Sehr gut zu bedienen, top Bild. Würde ich sofort wieder kaufen.
Vorteile
Android, Ambilight
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-29
Gerd57
05/02/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Klasse Bild
Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Verbesserungen bei der Programmierung der Sender wäre angebracht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst
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Diese Bewertung wurde für 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst
Tehnikopa
27/10/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Licht und Schatten
Vorher benutzte ich ein Gerät 37PFL8404 und suchte das neue Gerät nach sinnvollen Abmessungen, nach bedienerfreundlicher Software und speziell nach der Funktion Pause-TV aus. Die Verbesserungen sind unverkennbar und die Bildqualität ist ausgezeichnet. Aber: der Lieferservice konnte die Ersteinschaltung nicht vornehmen, die Erklärung des Standby und der Taste auf der Rückseite ist verwirrend. Ich habe alle Einstellungen wiederholt und dann war alles o.k. Merkwürdig ist auch: - nach dem Einschalten gibt es kein einheitliches Verhalten, mehrfach wird das Menü Medien angezeigt, obwohl kein USB-Gerät (außer externer Festplatte) angeschlossen ist oder es wird nur Android angezeigt und nach längerer Zeit wieder verlassen - die WLAN-Anmeldedaten wurden mehrfach "vergessen"
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.