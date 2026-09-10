Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
12258XV+S2
Optimale Leistung dank X-treme
Philips X-tremeVision Autolampen zählen zu den hellsten auf dem Markt. Sie überstrahlen viele andere Autolampen und bieten bis zu 130 % mehr Helligkeit sowie einen leistungsstarken Lichtstrahl mit hoher Reichweite. Dadurch sehen Sie weiter, können schneller reagieren und sind sicherer unterwegs.
Lampentyp: H1
Packung mit: 2
12 V, 55 W
Mehr Licht
Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. So können Sie länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.
Philips X-tremeVision Scheinwerfer wurden speziell für hervorragende Leistung entwickelt und bieten ein deutlich helleres Licht, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer einzugehen. Mit bis zu 450 Stunden* ist die Lebensdauer von Philips X-tremeVision wesentlich höher als bei Lösungen von Mitbewerbern im Bereich helleres Licht. (*H4 und H7 getestet bei 13,2 V Standardspannung).
Dank optimierter, präziser Glühfaden-Geometrie, einer Gasfüllung mit bis zu 13 Bar, präziser Beschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips X-tremeVision Scheinwerfer neue Maßstäbe in der Automobilbeleuchtung. Sie wurden speziell für die ultimative Leistung und kompromisslose Sicht entwickelt.
3.8
von 5
296
Bewertungen
Franz-Robert
10/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Pro6000Boost am VW-Bus
Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-03-30