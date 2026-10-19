Hauchdünne Standfüße in Schwarz

Dunkel, mysteriös und unglaublich leistungsstark. Die schwarzen Standfüße von Philips heben Ihren Fernseher auf ein neues Niveau. Die stabile Konstruktion, verpackt in einem ultradünnen Design, steht sinnbildlich für die Eleganz und den Stil Ihres neuen Fernsehers. Betrachtet man den leistungsstarken Halt, ist es wirklich ein Wunder, wie so etwas Kleines so viel bewirken kann.