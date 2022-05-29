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    • Unendliche Vielseitigkeit Unendliche Vielseitigkeit Unendliche Vielseitigkeit

      Signage Solutions LED-Display

      27BDL6119L/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Unendliche Vielseitigkeit

      Erstellen Sie einzigartige 16:9-Anzeigen jeder Größe oder sogar eine klare 32:9-Panoramasicht, die sich der traditionellen Anpassung durch ein faszinierendes modulares Muster widersetzt. Perfektes Bilderlebnis für Präsentationen und Firmenbranding-Inhalte.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      LED-Display

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      recurring payment

      Unendliche Vielseitigkeit

      Möglichkeiten jenseits der Grenzen nutzen

      • 69 cm
      • Direct View LED

      Einfache Einrichtung und Wartung mit zuverlässigen Standardkabeln

      Verbinden Sie einfach mehrere LED-Displaygehäuse miteinander, um die gewünschte Auflösung zu erhalten – ob 4K, 8K oder sogar noch höher. Im Vergleich zu LCD-Bildschirmen verfügen LED-Displays über eine höhere Aktualisierungsrate, wodurch fließende Bilder ermöglicht werden. Ganz gleich, welche Anwendung – die Betrachter werden von der kristallklaren Bildqualität begeistert sein.

      Mit lebendigen Inhalten motivieren, inspirieren und anregen

      Errichten Sie rahmenfreie Videowände in jeder Form, Größe oder Auflösung. Das modulare Design der Philips Professional LED-Gehäuse bedeutet eine ideale Anpassung an alle räumlichen Gegebenheiten. Errichten Sie große, faszinierende Installationen, oder kreieren Sie attraktive Muster. Erstellen Sie Videowände, die nahtlos um Türen und andere Öffnungen fließen.

      Hohe Farbgenauigkeit und gleichmäßige Helligkeit

      Die LED-Elemente bieten eine sehr präzise Farbgenauigkeit und eine gleichmäßige Helligkeit von etwa 97 %. Dadurch wird eine nahezu perfekte Bildqualität sichergestellt.

      Perfekte Sicht durch große Betrachtungswinkel

      Die interne Elektronik ist bei Wartungs- oder Pflegearbeiten ganz einfach zugänglich. Die Module im Gehäuse können einfach und sicher mit dem dafür vorgesehenen Ausbauwerkzeug entfernt werden.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Seitenverhältnis
        16:9
        Gleichmäßige Helligkeit
        >= 97 %
        Helligkeit nach der Kalibrierung
        650 Nits
        Helligkeit vor der Kalibrierung
        750 Nits
        Kalibrierung (Helligkeit/Farbe)
        Unterstützt
        Einstellungsbereich für Farbtemperatur
        4.000~9.500 K (per Software)
        Standard-Farbtemperatur
        6.500 ± 500 K
        Kontrastverhältnis (Standard)
        3200:1
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        160  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        160  Grad
        Bildoptimierung
        • Dynamische Kontrastoptimierung
        • Anzeige mit breitem Farbspektrum
        Positionierung
        Querformat
        Bildfrequenz (Hz)
        50/60
        Aktualisierungsrate (Hz)
        1920 ~ 3840
        Verwendung
        Rund um die Uhr, Indoor

      • Komfort

        Einfache Installation
        • Führungsstifte
        • Leicht
        Stromdurchschleifung
        Für 230-V-Umgebungen: bis zu 8 Gehäuse, für 110-V-Umgebungen: bis zu 4 Gehäuse
        Durchschleifung (Signalsteuerung)
        RJ45

      • Leistung

        Eingangsspannung
        AC 100-240 V (50/60 Hz)
        Stromverbrauch bei schwarzem Bildschirm (W)
        < 12
        Max. Stromverbrauch AC (W)
        < 65
        Max. Stromverbrauch BC (W)
        < 76
        Normaler Stromverbrauch (W)
        < 21,7

      • Betriebsbedingungen

        Temperaturbereich (in Betrieb)
        -20 ~ 45  °C
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 50  °C
        Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]
        10 ~ 80 %
        Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]
        10 ~ 85%

      • Gehäuse

        Gehäusefläche (m2)
        0,208
        Gehäusepixel (Punkt)
        57.600
        Gehäuseauflösung (B x H)
        320 x 180
        Gehäusegröße (mm)
        608 x 342 x 59
        Datenanschluss
        RJ45
        Stromanschluss
        Eingang/Ausgang (C14/C13)
        Menge der Empfängerkarten
        1 Stck.
        Technische Daten der Empfängerkarten
        A5S plus
        Marke der Empfängerkarten
        Novastar
        Gewicht (kg)
        5,81
        Gehäusediagonale (Zoll)
        27,5
        Gehäusekonstruktion
        Aluminium-Druckguss

      • Modul

        LED-Typ
        SMD 1515 Kupferdraht
        Pixelzusammensetzung
        1R1G1B
        LED-Lebensdauer (Std.)
        100.000
        Modulauflösung (B x H Pixel)
        160 x 90
        Pixelabstand (mm)
        1,9
        Modulgröße (B x H in mm)
        303,9 x 170,9

      • Zubehör

        LAN-Kabel (RJ45, CAT-5)
        1 Stück
        Netzkabel
        1 Stück
        QSG
        1 Stück

      • Verschiedenes

        Gewährleistung
        2 Jahre
        Behördliche Zulassung
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, Teil 15, Klasse A
        Brandschutzzertifizierung
        BS 476 Teil 7:1997

      • Verpackungsdaten

        Verpackungsabmessungen (mm)
        780 x 471 x 224
        Bruttogewicht (KG)
        8,52

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