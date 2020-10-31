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Eingestellt

QHD-LCD-Monitor

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Bewertungen

Kristallklares Bild

Laufen Sie zur Höchstform auf mit dem Philips Vierfach-HD-Monitor mit 68,6 cm. Kristallklare Vierfach-HD-Auflösung gibt Ihnen die Fläche und Klarheit, die Sie zum Arbeiten brauchen. Durch Funktionen wie Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen.

Alle Vorteile anzeigen

Effiziente Leistung für maximale Produktivität

Kristallklares Bild

  • B-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 2.560 x 1.440 (QHD)

1,074 Milliarden Farben für fließende Farbübergänge und Details

Das 10-Bit-Display bietet eine umfangreiche Farbtiefe mit 1,074 Milliarden Farben und einer internen12-Bit-Videoverarbeitung für einen glatten Farbverlauf und natürliche Farben ohne Abstufungen und Farbverschiebungen.

Für die Einhaltung der Umweltstandards entwickelt

Dieser Monitor wurde für Nachhaltigkeit und geringere Betriebskosten entwickelt und erfüllt Umweltstandards wie z. B. ENERGY STAR, EPEAT und TCO Certified. Weitere Informationen zur Zertifizierung finden Sie unter: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/

LowBlue Modus für augenschonende Produktivität

Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

20

Bewertungen

2

31/10/2020

Österreich

Österreich

Vielleicht bester Bildschirm auf dem Markt

Ich finde das Produkt absolut großartig, mir gefällt neben der QHD-Auflösung auch die Pivotfunktion. Bitte auf jeden Fall auch in Zukunft Monitore mit Pivotfunktion herstellen, deswegen habe ich mich für den Monitor entschieden. Gäbe es eine Webcam mit Mikrofon, wäre das Produkt unübertroffen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Groß und scharf

Der große und scharfe 27 Zöller macht mir die Arbeit mit meinen themen sehr leicht. Es ist bereits mein zweiter Philips Monitor und ich bereue den Kauf nicht. Die leicht verständliche und intuitive Bedienung macht es nur noch leichter mit ihm zu arbeiten.

Vorteile

scharf. leicht bedienbar

Nachteile

leine zusätzliche VESA Möglichkeit (durch Standfuß bereits belegt)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2019-12-23

06/12/2019

Deutschland

Deutschland

Bestens

Falls kein Ton über die Lautsprecher kommt und es über DisplayPort angeschlossen ist, dann die Tonequalität von 16 Bit auf 24 Bit in den Eigenschaften unter Windows 10 umstellen,

Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-11-06

Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-11-06

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.