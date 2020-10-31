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Eingestellt
272B8QJEB/01
Kristallklares Bild
Laufen Sie zur Höchstform auf mit dem Philips Vierfach-HD-Monitor mit 68,6 cm. Kristallklare Vierfach-HD-Auflösung gibt Ihnen die Fläche und Klarheit, die Sie zum Arbeiten brauchen. Durch Funktionen wie Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen.
B-Line
68,6 cm (27")
2.560 x 1.440 (QHD)
Das 10-Bit-Display bietet eine umfangreiche Farbtiefe mit 1,074 Milliarden Farben und einer internen12-Bit-Videoverarbeitung für einen glatten Farbverlauf und natürliche Farben ohne Abstufungen und Farbverschiebungen.
Dieser Monitor wurde für Nachhaltigkeit und geringere Betriebskosten entwickelt und erfüllt Umweltstandards wie z. B. ENERGY STAR, EPEAT und TCO Certified. Weitere Informationen zur Zertifizierung finden Sie unter: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
3.8
von 5
20
Bewertungen
sideshowbob
31/10/2020
Österreich
Vielleicht bester Bildschirm auf dem Markt
Ich finde das Produkt absolut großartig, mir gefällt neben der QHD-Auflösung auch die Pivotfunktion. Bitte auf jeden Fall auch in Zukunft Monitore mit Pivotfunktion herstellen, deswegen habe ich mich für den Monitor entschieden. Gäbe es eine Webcam mit Mikrofon, wäre das Produkt unübertroffen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Katsud
23/04/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Groß und scharf
Der große und scharfe 27 Zöller macht mir die Arbeit mit meinen themen sehr leicht. Es ist bereits mein zweiter Philips Monitor und ich bereue den Kauf nicht. Die leicht verständliche und intuitive Bedienung macht es nur noch leichter mit ihm zu arbeiten.
Vorteile
scharf. leicht bedienbar
Nachteile
leine zusätzliche VESA Möglichkeit (durch Standfuß bereits belegt)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-12-23
Seevetal
06/12/2019
Deutschland
Bestens
Falls kein Ton über die Lautsprecher kommt und es über DisplayPort angeschlossen ist, dann die Tonequalität von 16 Bit auf 24 Bit in den Eigenschaften unter Windows 10 umstellen,
Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-11-06
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Datum der Benutzung 2019-11-06
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.