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Eingestellt
241B4LPYCS/00
B-Line
61 cm (24")
Full-HD-Display
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.
DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
comina67
25/04/2013
Suisse
qualité prix exellent
Peut de conssomation et un bon eclairemet du moniteur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED verfasst
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Diese Bewertung wurde für Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED verfasst
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