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Eingestellt

BrillianceIPS LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

229C4QSB/00

Verblüffend schön
Der neue Philips Blade 2-Monitor sorgt mit seinem eleganten und besonders schlanken Design sowie dem breiten IPS-Display für eine brillante Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

Ultraschlankes, leistungsstarkes IPS-Display

Verblüffend schön

  • Blade 2

  • 54,6 cm

  • Full-HD-Display

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

SmartImage: Optimale benutzerfreundliche Anzeigequalität

SmartImage: Optimale benutzerfreundliche Anzeigequalität

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Bilder, Unterhaltung, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Elegantes, schlankes Design für einen modernen Look

Diese aktuelle Serie von Philips Monitoren verwendet die neueste flache LED-Generation, wodurch das Design dieser Generation noch schlanker ist. Durch dieses Design sehen die Monitore nicht nur optisch gut aus, sondern benötigen zudem weniger Platz auf dem Schreibtisch!

Technische Daten

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