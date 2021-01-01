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Eingestellt
221B8LJEB/00
Scharfes Bild, effiziente Leistung
Laufen Sie zur Höchstform auf mit dem Philips 22“ Full-HD-Monitor. Lebendige und scharfe Full-HD-Auflösung gibt Ihnen die Fläche und Klarheit, die Sie zum Arbeiten brauchen. Durch Funktionen wie Höheneinstellung, Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen.
B-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
SmartErgoBase ist ein Monitorstandfuß, der ergonomischen Anzeigekomfort und Kabelmanagement ermöglicht. Er lässt sich für maximalen Komfort in verschiedenen Winkeln schwenken, neigen und drehen. Der höhenverstellbare Standfuß garantiert die optimale Betrachtungshöhe und verringert so die körperliche Belastung auch bei langen Arbeitstagen. Das Kabelmanagement macht Schluss mit dem Kabelsalat und schafft professionelle Ordnung am Arbeitsplatz.
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
3.8
von 5
29
Bewertungen
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271B8QJEB LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271B8QJEB LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-01
Dietas
29/01/2019
Deutschland
Sagenhaft...
Habe dieses Produkt im Austausch für eine andere defekte Soundbar für eine faire Zuzahlung bekommen. Der Klang ist einfach nur klasse. Satte, saubere Bässe, tolle Effekte im Heimkino. Einziger Kritikpunkt: der doch sehr hohe Preis.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher verfasst
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Alf2020
21/07/2018
Deutschland
tolles gerät super sound
es ist eine tolle Soundbar sie macht einen guten satten klang und sieht dabei noch richtig gut und edel aus. sie ist hochwertig verarbeitet. Installation und Montage sind einfach wenn man die Schnellanleitung zur Hand nimmt. zu bedenken gibst nur eins,es ist kein echtes 5.1 Soundsystem dafür fehlen die Lautsprecher hinter der Sitzposition. es ist eine Soundbar aber dafür wirklich guter und satter Klang.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher verfasst
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Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.