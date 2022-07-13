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Eingestellt

LCD-Monitor

220V8/00

4.5

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder

Der Philips V-Line Wide-View-Monitor bietet eine bislang unerreichte Bildqualität, enthält viele wichtige Funktionen und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Funktionen wie Blendschutz, den LowBlue Modus und Flimmerfreiheit ist er zudem besonders schonend für Ihre Augen.

Alle Vorteile anzeigen

Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder

  • V-Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.

LowBlue Modus für augenschonende Produktivität

Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

13/07/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst

Datum der Benutzung 2022-06-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst

Datum der Benutzung 2022-06-13

31/08/2020

Nederland

Nederland

Mooi heldere beeldweergave.

We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 220V8 LCD-monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-31

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 220V8 LCD-monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-31

21/08/2026

España

España

Verifizierter Käufer

Perfecto en relación calidad/precio

Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.

Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst

Datum der Benutzung 2026-08-01

Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst

Datum der Benutzung 2026-08-01

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.