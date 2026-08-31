ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild

Eingestellt

LCD-Monitor

190E2FB/00

Elegantes HD-Display bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit elegantem Design, SmartContrast und SmartImage Lite ist das 190E2 HD-Display eine hervorragende Wahl für all Ihre Anforderungen

Alle Vorteile anzeigen

Elegantes HD-Display bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • 19''w (48.3 cm) E-Line

  • HD

Die umweltfreundlichen Materialien entsprechen internationalen Standards.

Philips ist bestrebt, für seine Monitore nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Alle Kunststoffteile, Gehäuseteile aus Metall sowie das Verpackungsmaterial sind zu 100 % recycelbar. Bei einigen Modellen verwenden wir bis zu 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Wir halten uns außerdem strikt an die RoHS-Normen, um eine wesentliche Reduktion bzw. die Eliminierung von giftigen Stoffen wie Blei zu gewährleisten. Der Quecksilbergehalt in den Monitoren mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurde erheblich gesenkt während die Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung bereits vollständig ohne Quecksilber hergestellt werden. Besuchen Sie Philips unter http://www.asimpleswitch.com/global/, um mehr zu erfahren.

Geeignet für die Wiedergabe von HD-Inhalten

Ein High Definition-Monitor ist ein Anzeigegerät, das die hervorragende Bildqualität von High Definition-Bildern ausgibt und für HD-Quellen wie HD-Set-Top-Boxen eingerichtet ist. HD-Monitore stehen für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Sie unterstützen HDCP und entsprechen den strengen Standards für HD-Bildschirme, die für analoge VGA- und dekomprimierte DVI-Digitalanschlüsse hoch auflösende Bilder und HD-Signale über einen universellen Anschluss verarbeiten. Sie sind in der Lage, die Videosignale 720p- (1.280 x 720p bei 50 und 60 Hz - progressive) und 1.080i- (1.920 x 1.080i bei 50 und 60 Hz - interlaced) darzustellen.

Elegantes, schnittiges Design verschönert Ihr Zuhause

Das elegante Design setzt in jedem Zimmer einen Akzent.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.