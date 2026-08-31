Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
190E2FB/00
Elegantes HD-Display bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Mit elegantem Design, SmartContrast und SmartImage Lite ist das 190E2 HD-Display eine hervorragende Wahl für all Ihre Anforderungen
19''w (48.3 cm) E-Line
HD
Philips ist bestrebt, für seine Monitore nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Alle Kunststoffteile, Gehäuseteile aus Metall sowie das Verpackungsmaterial sind zu 100 % recycelbar. Bei einigen Modellen verwenden wir bis zu 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Wir halten uns außerdem strikt an die RoHS-Normen, um eine wesentliche Reduktion bzw. die Eliminierung von giftigen Stoffen wie Blei zu gewährleisten. Der Quecksilbergehalt in den Monitoren mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurde erheblich gesenkt während die Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung bereits vollständig ohne Quecksilber hergestellt werden. Besuchen Sie Philips unter http://www.asimpleswitch.com/global/, um mehr zu erfahren.
Ein High Definition-Monitor ist ein Anzeigegerät, das die hervorragende Bildqualität von High Definition-Bildern ausgibt und für HD-Quellen wie HD-Set-Top-Boxen eingerichtet ist. HD-Monitore stehen für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Sie unterstützen HDCP und entsprechen den strengen Standards für HD-Bildschirme, die für analoge VGA- und dekomprimierte DVI-Digitalanschlüsse hoch auflösende Bilder und HD-Signale über einen universellen Anschluss verarbeiten. Sie sind in der Lage, die Videosignale 720p- (1.280 x 720p bei 50 und 60 Hz - progressive) und 1.080i- (1.920 x 1.080i bei 50 und 60 Hz - interlaced) darzustellen.
Das elegante Design setzt in jedem Zimmer einen Akzent.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Bewertungen