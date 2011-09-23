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Eingestellt
16:9 HD-Monitor im Hochglanzdesign
Mit diesem qualitativ hochwertigen Vista kompatiblen Breitbild-Monitor erleben Sie noch mehr Genuss! Der 160E1 bietet nicht nur ein attraktives Hochglanzdesign sondern zudem benutzerfreundliche Funktionen – und das alles in einem kostengünstigen Paket.
41 cm (16") E-line
40 cm (15,6") breit
Ein High Definition-Monitor ist ein Anzeigegerät, das die hervorragende Bildqualität von High Definition-Bildern ausgibt und für HD-Quellen wie HD-Set-Top-Boxen eingerichtet ist. HD-Monitore stehen für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Sie unterstützen HDCP und entsprechen den strengen Standards für HD-Bildschirme, die für analoge VGA- und dekomprimierte DVI-Digitalanschlüsse hoch auflösende Bilder und HD-Signale über einen universellen Anschluss verarbeiten. Sie sind in der Lage, die Videosignale 720p- (1.280 x 720p bei 50 und 60 Hz - progressive) und 1.080i- (1.920 x 1.080i bei 50 und 60 Hz - interlaced) darzustellen.
Ein Bildformat drückt die Breite eines Videobildes im Vergleich zu dessen Höhe aus. Das Breitbildformat 16:9 gilt vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen und dem europäischen Digitalfernsehen als Standard. Das native Bildformat 16:9 eignet sich hervorragend für Spiele und Videos, die ohne Balken oben und unten und ohne Qualitätsverlust, der durch das Skalieren (Verändern eines Bildes für unterschiedliche Bildschirmgrößen) verursacht wird, wiedergegeben werden können.
Mit der Reaktionszeit wird die Zeit bezeichnet, die eine Flüssigkristallzelle für den Wechsel von aktiv (Schwarz) zu inaktiv (Weiß) und zurück zu aktiv (Schwarz) benötigt. Sie wird in Millisekunden gemessen. Je kürzer, desto besser: niedrige Werte bedeuten schnellere Wechsel, die eine entsprechend gute Darstellung ermöglichen. Die Reaktionszeit ist eine wichtige Größe bei der Anzeige wichtiger Dokumente, Grafiken und Fotos.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.5
von 5
20
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
23/09/2011
Deutschland
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Diese Bewertung wurde für 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch verfasst
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Sarandraith
03/10/2011
United Kingdom
An elegant design and top-quality 24" HD Monitor
I have been using the Philips 244E1SB monitor for a while now, every day of work. It has never once failed to fulfil its' features, functionality or display requirements, even with multiple inputs to compete with the use it takes. We ordered three for our small team and they have not failed to impress us or co-workers with how impressive they deal with a variety of outputs.
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AlexEcnom
31/03/2011
United Kingdom
Great monitor!
I recently purchased this monitor and used it quite a bit in this short time. Looks and feels very good quality make. Quality of image is brilliant (I have used VGA and DVI connections - only VGA cable included - have not used HDMI yet). Very good response rate. Sleek design (looks a lot more expensive). Smartouch buttons are cool. Speakers are very good for everyday PC use - I suggest you use an external system if you want to listen to music. The whole monitor including base is really light. What can I say, I'm really pleased with my purchase. I hope it continues like that.
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