Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
12499VPB2
Sicher unterwegs
VisionPlus Lampen erzeugen eine stärkere Lichtleistung im Vergleich zu herkömmlichen Lampen. VisionPlus ist für sicherheitsbewusste Fahrer die richtige Wahl, wenn es um Leistung geht, und dank der hohen Leistung und dem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis auch die richtige Option für anspruchsvolle Fahrer.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Gesamtzeit
recurring payment
Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.
Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.
Dank des leistungsstärkeren Lichts sind Bremslichter früher sichtbar. Der Bremsweg des nachfolgenden Fahrzeugs kann um bis zu 3 Meter bei 100 km/h verringert werden.
Marketing-Spezifikationen
Produktbeschreibung
Lebensdauer
Lichteigenschaften
Elektrische Eigenschaften
Bestellinformationen
Verpackungsdaten
Produktinformationen
Umverpackungsinformationen
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.