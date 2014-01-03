Suchbegriffe

      VisionPlus Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung

      12498VPB2

      Sicher unterwegs

      VisionPlus Lampen erzeugen eine stärkere Lichtleistung im Vergleich zu herkömmlichen Lampen. VisionPlus ist für sicherheitsbewusste Fahrer die richtige Wahl, wenn es um Leistung geht, und dank der hohen Leistung und dem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis auch die richtige Option für anspruchsvolle Fahrer.

      Alle Vorteile ansehen

      Sicher unterwegs

      Erstklassige Qualität mit besserer Sichtbarkeit

      • Lampentyp: P21W
      • Packung mit: 2
      • 12 V, 21 W
      Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen

      Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen

      Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

      Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

      Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

      Leistungsstärkeres Licht

      Dank des leistungsstärkeren Lichts sind Bremslichter früher sichtbar. Der Bremsweg des nachfolgenden Fahrzeugs kann um bis zu 3 Meter bei 100 km/h verringert werden.

      Technische Daten

      • Marketing-Spezifikationen

        Zu erwartende Vorteile
        Mehr Licht

      • Produktbeschreibung

        Anwendungsbereich
        • Blinker vorne
        • Einrichtung
        • Lizenz
        • Nebelleuchte vorne
        • Blinker hinten
        • Rückfahrlicht
        • Blinker seitlich
        • Bremslicht
        • Kofferraumleuchte
        • Tagfahrlicht
        • Heckleuchte
        Sockel
        BA15s
        Bezeichnung
        P21W VisionPlus
        ECE-Homologierung
        JA
        Produktreihe
        VisionPlus
        Technologie
        Konventionell
        Typ
        P21W

      • Elektrische Eigenschaften

        Wattleistung
        21  W
        Spannung
        12  V

      • Bestellinformationen

        Bestellnummer
        12498VPB2
        Bestellcode
        36318030

      • Verpackungsdaten

        Verpackungsart
        B2
        EAN1
        8727900363180
        EAN3
        8727900363173

      • Produktinformationen

        Höhe
        12,9  cm
        Nettogewicht pro Stück
        7,7  g
        Bruttogewicht pro Stück
        15  g
        Packungsmenge
        2
        Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden)
        20

      • Umverpackungsinformationen

        Breite
        13,5  cm
        Höhe
        13,1  cm
        Bruttogewicht pro Stück
        0,3  kg

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

