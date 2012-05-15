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VisionPlusMehr Sicherheit und Komfort

12258VPB1

4
| (3) Bewertungen
Sicher unterwegs
VisionPlus Scheinwerferlampen von Philips liefern 60 % mehr Sicht für mehr Sicherheit und Komfort. Mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist die VisionPlus die richtige Wahl für die anspruchsvollen Fahrer von heute.
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Bis zu 30 % mehr Sicht: eine schnelle Reaktion rettet Leben

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: H1

  • 12 V, 55 W

  • Bis zu 60 % mehr Sicht

  • Ultraresistente Fahrzeuglampe

  • Anzahl der Lampen: 1

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.

Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.

Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen

Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen

Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

3

Bewertungen

2
1

15/05/2012

España

España

La mejor lampara del mercado

Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad verfasst

15/05/2012

España

España

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.

ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad verfasst

09/10/2015

France

France

un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement

j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus verfasst

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus verfasst

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