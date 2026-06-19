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Eingestellt
11961U30CWB2
Lampentyp: W5W
12 V, 6.000 K Tageslichteffekt
Erweitertes Fahrzeugsystem
Anzahl der Lampen: 2
Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Unfälle zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Wenn die Sichtweite durch schlechtes Wetter eingeschränkt ist, ist ein helles, kraftvolles Signal umso wichtiger. Die Philips Ultinon Pro3000 LED-Signallampen bieten Ihnen einen hellen Tageslichteffekt mit bis zu 6.000 K für die Positions- und Innenbeleuchtung. Ihr Auto sagt viel über Sie aus. Setzen Sie also mit den LED-Signallampen von Philips ein zeitlos elegantes Statement.
Egal, ob Parkleuchten, Beleuchtung für das Handschuhfach, das Dashboard oder die Kofferraumbeleuchtung – die Philips Ultinon Pro3000 LED-Lampen bieten Ihnen eine einheitliche Lichtverteilung. Die breite Lichtstreuung sorgt dafür, dass das Licht dorthin projiziert wird, wo Sie es benötigen.
Erleben Sie einfaches Plug-and-Play: Die Philips Ultinon Pro3000 ist mit Standardkappen ausgestattet, sodass der Austausch einfach und schnell ist.
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