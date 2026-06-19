Signalisieren Sie Ihre Fahrabsicht mit einer helleren Signalbeleuchtung

Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Unfälle zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Wenn die Sichtweite durch schlechtes Wetter eingeschränkt ist, ist ein helles, kraftvolles Signal umso wichtiger. Die Philips Ultinon Pro3000 LED-Signallampen bieten Ihnen einen hellen Tageslichteffekt mit bis zu 6.000 K für die Positions- und Innenbeleuchtung. Ihr Auto sagt viel über Sie aus. Setzen Sie also mit den LED-Signallampen von Philips ein zeitlos elegantes Statement.