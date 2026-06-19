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Ultinon Pro3000 SISignalbeleuchtung für Fahrzeuge

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Das gewisse Extra!
Wenn Sie eine elegante Fahrt erleben möchten, dann steigen Sie auf die Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W] Positionsleuchten . Sie sind hell wie Tageslicht und elegant, sodass Sie auf der Straße sicher und stylisch unterwegs sind.
Alle Vorteile anzeigen

Langlebige und kraftvolle LED-Signalbeleuchtung

Das gewisse Extra!

  • Lampentyp: W5W

  • 12 V, 6.000 K Tageslichteffekt

  • Erweitertes Fahrzeugsystem

  • Anzahl der Lampen: 2

Signalisieren Sie Ihre Fahrabsicht mit einer helleren Signalbeleuchtung

Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Unfälle zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Wenn die Sichtweite durch schlechtes Wetter eingeschränkt ist, ist ein helles, kraftvolles Signal umso wichtiger. Die Philips Ultinon Pro3000 LED-Signallampen bieten Ihnen einen hellen Tageslichteffekt mit bis zu 6.000 K für die Positions- und Innenbeleuchtung. Ihr Auto sagt viel über Sie aus. Setzen Sie also mit den LED-Signallampen von Philips ein zeitlos elegantes Statement.

Optimiert für verbesserte Sichtbarkeit

Egal, ob Parkleuchten, Beleuchtung für das Handschuhfach, das Dashboard oder die Kofferraumbeleuchtung – die Philips Ultinon Pro3000 LED-Lampen bieten Ihnen eine einheitliche Lichtverteilung. Die breite Lichtstreuung sorgt dafür, dass das Licht dorthin projiziert wird, wo Sie es benötigen.

Einfache Installation und mit den meisten Automodellen kompatibel

Erleben Sie einfaches Plug-and-Play: Die Philips Ultinon Pro3000 ist mit Standardkappen ausgestattet, sodass der Austausch einfach und schnell ist.

Technische Daten

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