Kein Flackern bei den meisten Autos

LED-Retrofit- und herkömmliche Lampen unterscheiden sich in Bezug auf Wattleistung, Zusammensetzung und Stromverbrauch. Wenn Sie Ihre herkömmliche Lampe durch andere LEDs ersetzten, kann dies aufgrund von Dunkelstrom oder Reststrom zu Flackern führen. Die Philips Ultinon Pro6000 Soffittenenlampe verfügt über Dunkelstromfestigkeit, was bedeutet, dass es in den meisten Autos zu keinem Flackern kommt.