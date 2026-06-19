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Ultinon Essential LEDScheinwerferlampe

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Das gewisse Extra!
Die brandneue Philips Ultinon Essential LED bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die elegante LED mit leistungsstarker Helligkeit, dualer Wärmeableitungstechnologie und 12-V- bzw. 24-V-Kompatibilität ist in einem kompakten All-in-One-Design erhältlich.
Alle Vorteile anzeigen

Elegante LED-Beleuchtung, die einfach anzubringen ist

Das gewisse Extra!

  • Lampentyp: H8/H11/H16

  • 6.500 K, stylisches weißes Licht

  • Kompaktes Design für leichteren Einbau

  • Kompatibel mit den meisten Autos

  • Anzahl der Lampen: 2

Genießen Sie elegantes, weißes Licht

Genießen Sie elegantes, weißes Licht

Statten Sie Ihr Auto mit Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen für einen modernen, hochwertigen Look aus. Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.500 Kelvin projizieren diese Lampen ein modernes weißes Licht, sodass Sie mit einem eleganten Lichtstrahl immer der Blickfang sind.

Hervorragende Kühlung durch effektive Wärmeableitung

Hervorragende Kühlung durch effektive Wärmeableitung

Die optimale Leistung und lange Lebensdauer machen die Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen zum Spitzenreiter in der LED-Technologie. Dank des doppelten Wärmeableitungsmechanismus durch einen integrierten Lüfter und einen eloxierten Aluminiumkühlkörper verteilt sich die Wärme bei diese LED-Scheinwerferlampen effektiver und effizienter, sodass sie länger mit höchster Lichtstärke strahlen.

Kompaktes All-in-One-Design für einfaches Plug-and-Play

Kompaktes All-in-One-Design für einfaches Plug-and-Play

Die Philips Ultinon Essential LED wurde im brandneuen Lampendesign entwickelt, bei dem die elektronische Steuerungseinheit im Gehäuse integriert ist und so den Einbau erleichtert. Erleben Sie einfaches Plug-and-Play: Das einteilige Design ermöglicht einen einfachen Ausbau des mittleren Rings von oben ohne Lösen der Schrauben. Die Philips Ultinon Essential LED im kompakten Design passt in viele verschiedene Automodelle und kann von Fachmechanikern einfach installiert werden.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.