Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
11366UE2X2
Lampentyp: H8/H11/H16
6.500 K, stylisches weißes Licht
Kompaktes Design für leichteren Einbau
Kompatibel mit den meisten Autos
Anzahl der Lampen: 2
Statten Sie Ihr Auto mit Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen für einen modernen, hochwertigen Look aus. Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.500 Kelvin projizieren diese Lampen ein modernes weißes Licht, sodass Sie mit einem eleganten Lichtstrahl immer der Blickfang sind.
Die optimale Leistung und lange Lebensdauer machen die Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen zum Spitzenreiter in der LED-Technologie. Dank des doppelten Wärmeableitungsmechanismus durch einen integrierten Lüfter und einen eloxierten Aluminiumkühlkörper verteilt sich die Wärme bei diese LED-Scheinwerferlampen effektiver und effizienter, sodass sie länger mit höchster Lichtstärke strahlen.
Die Philips Ultinon Essential LED wurde im brandneuen Lampendesign entwickelt, bei dem die elektronische Steuerungseinheit im Gehäuse integriert ist und so den Einbau erleichtert. Erleben Sie einfaches Plug-and-Play: Das einteilige Design ermöglicht einen einfachen Ausbau des mittleren Rings von oben ohne Lösen der Schrauben. Die Philips Ultinon Essential LED im kompakten Design passt in viele verschiedene Automodelle und kann von Fachmechanikern einfach installiert werden.
Bewertungen
Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.