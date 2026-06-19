Kompaktes All-in-One-Design für einfaches Plug-and-Play

Die Philips Ultinon Essential LED wurde im brandneuen Lampendesign entwickelt, bei dem die elektronische Steuerungseinheit im Gehäuse integriert ist und so den Einbau erleichtert. Erleben Sie einfaches Plug-and-Play: Das einteilige Design ermöglicht einen einfachen Ausbau des mittleren Rings von oben ohne Lösen der Schrauben. Die Philips Ultinon Essential LED im kompakten Design passt in viele verschiedene Automodelle und kann von Fachmechanikern einfach installiert werden.