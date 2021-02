Dank einer winzig kleinen LED-Steuerungseinheit ist die Installation kinderleicht

X-tremeUltinon LED gen2 ist mit einer kleineren Steuerungseinheit (die hohe Spannung in die von LEDs benötigte niedrige Spannung umwandelt) ausgestattet und passt so selbst in die kleinsten Scheinwerfergehäuse. Die LED gen2 ist jetzt kleiner als eine gewöhnliche Streichholzschachtel und deshalb in jedem Fahrzeug kinderleicht zu installieren.