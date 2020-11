Einfache Installation dank integrierter Elektronik

Philips Ultinon LEDs verfügen über ein völlig neues Lampendesign, wobei die Steuerungseinheit im Gehäuse integriert wird. Die Steuerungseinheit ist das Gehirn einer LED: Sie verwaltet Leistungsaspekte wie Watt- und Lichtleistung. Bei vielen anderen LED-Upgradelösungen auf dem Markt ist die Steuerungseinheit extern am LED-Gehäuse angebracht. Bei Philips Ultinon LED befindet sie sich direkt im Gehäuse und ermöglicht so ein optimiertes, platzsparendes Design. Die optimierte LED-Größe ist essentiell, da viele Scheinwerfer sehr klein sind. Mit dem kompakten Design passt Philips Ultinon LED in viele Automodelle und kann leicht von fachkundigen Mechanikern eingebaut werden.