3 Tipps für einfaches Abpumpen unterwegs

Den Ort mit Bedacht wählen

Egal ob du bei Freunden bist oder am Arbeitsplatz abpumpst – versuche, einen Ort zu finden, an dem alles Notwendige bereitsteht, wie Wasser und ein sicherer Aufbewahrungsort für die Milch. Außerdem eignet sich am besten ein Raum, in dem du nicht gestört wirst und du dich wohl fühlst. Studien haben ergeben, dass du im Allgemeinen umso mehr Milch abpumpen kannst, je wohler du dich fühlst.

Wenn du wieder zu arbeiten beginnst, hab keine Hemmungen vorher mit deinen Kollegen darüber zu sprechen.

Sicher aufbewahren

Nach dem Abpumpen musst du auch für eine sichere Aufbewahrung sorgen. Die folgenden grundlegenden Hinweise solltest du beachten, damit Muttermilch nicht verdirbt.