Philips AVENT - Milchallergie

Einige Babys können allergisch auf die Proteine im Milchpulver reagieren. Wenn Ihr Arzt davon ausgeht, wird Ihr Baby möglicherweise auf eine spezielle Nahrung gesetzt, um ein eventuelles Abklingen der Symptome zu prüfen.

Hydrolysatnahrung

Das Milchprotein in dieser Nahrung ist in kleine Teile zerlegt, um allergische Reaktionen zu vermeiden. Diese Milch schmeckt ungewöhnlich und wird von jüngeren Babys problemlos angenommen, jedoch von älteren Babys unter Umständen nicht so gerne.

Aminosäurehaltiges Milchpulver

Wenn nach dem Wechsel zu Hydrolysatnahrung keine offensichtliche Besserung eintritt, können Sie es mit aminosäurehaltigem Milchpulver versuchen.

Sojamilchpulver

Sojamilchpulver ist frei von Kuhmilch, wird jedoch nicht für Babys unter sechs Monaten empfohlen, da es aufgrund des höheren Anteils an Phytoöstrogenen besonders bei jungen Babys hormonelle Probleme verursachen kann.

Damit Ihr Baby über die Nahrung auch weiterhin mit allen wichtigen Nährstoffen für die Entwicklung und das Wachstum versorgt wird, sollten Sie unbedingt einen geprüften Ernährungsberater um Rat fragen.