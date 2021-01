Philips AVENT - Nahrung für Kleinkinder – eine ausgewogene Ernährung

Das Essen sollte interessant und abwechslungsreich sein. Bieten Sie Ihrem Kind Neues in kleinen Portionen an. Lassen Sie es einige Löffel probieren, anstatt den ganzen Teller vollzuladen. Es kann durchaus sein, dass Sie neue Lebensmittel mehrmals anbieten müssen, bevor Ihr Kind davon isst. Dies ist nicht ungewöhnlich, also lassen Sie sich nicht entmutigen, und versuchen Sie es einfach weiter. Geben Sie Ihrem Kind oft Fingerfood, und lassen Sie es selbst entscheiden, wann es genug gegessen hat.